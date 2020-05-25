Gecenin karanlığı şimşekler ve yıldırımlarla aydınlandı
Van’ın Edremit ilçesinde ardı ardına çakan şimşek ve düşen yıldırımlar sonucu gece adeta gündüze döndü.
25 Mayıs 2020, Pazartesi 22:28 Son Güncelleme:
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Edremit ilçesinde akşam saatlerinde ardı ardına şimşeklerin çakması ve yıldırımın düşmesi, amatör fotoğrafçı Eren Aydemir tarafından fotoğraflandı. Eşsiz manzarası ve tüyler ürperten fotoğraflar, şimşeklerin ve yıldırımın ne kadar etkili olduğunu gözler önüne serdi.
Yaklaşık bir saat boyunca aralıklarla çakan şimşek ve düşen yıldırımlar sonucu herhangi bir can ve mal kaybı da yaşanmadı.
VAN (İHA)