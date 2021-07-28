Kaudupul adıyla bilinen ve görenleri büyüleyecek kadar güzel olan gecenin kraliçesi çiçeği, gün batımından sonra açar ve sadece 4 saat yaşar. Peki, gecenin kraliçesi çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Gecenin kraliçesi çiçeği hikayesi nedir? Gecenin kraliçesi hakkında bilinenler...

GECENİN KRALİÇESİ ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Bu çiçek sulanması için herhangi bir bakım yapmanıza gerek yoktur. Kısa ömürlü bir çiçek olduğundan dolayı sulamak yersiz olacaktır. Kendi kendine doğup kendi kendine ölen bir çiçektir. Bundan dolayı sulaması ile ilgili bilgi paylaşılmamıştır.

Bu çiçeği evde yetiştirmek mümkün değildir. Tropik iklimlerde yetiştiğinden dolayı Gecenin kraliçesi çiçeği bu adı almıştır. Gecenin kraliçesi çiçeği piyasada da en nadir bulunan çiçeklerdendir. Yani bu çiçeği herhangi bir çiçekçiden satın almanız imkansıza yakındır. Hemen doğup hemen ölen bir çiçek olduğundan dolayı evlerde yetişmeyen bir çiçektir.

GECENİN KRALİÇESİ ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Etrafa güzel koku yayan bir çiçektir.

En kısa ömürlü bir çiçektir. Bir gecenin kraliçesi çiçeği 4 saat içerisinde yaşar ve ölür.

Kremsi bir meyve vermektedir.

Sadece geceleri açan bir çiçektir.

Beyaz meyveleri olan bir çiçektir.

Yaprakları uzun ve kıvrımlı sarı rengini alabilmektedir.

Tropik iklimde yetiştiğinden dolayı evlerde büyümeyen bir çiçektir.

Dünya'da görülen en ender çiçeklerden bir tanesidir.

Kaktüs türlerinden birisidir.



