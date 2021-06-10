Ekonomi Gecikmiş araç muayene bedelinde önemli değişim! 1000 TL'den 75 TL'ye düştü

Gecikmiş araç muayene bedelinde önemli değişim! 1000 TL'den 75 TL'ye düştü

Ekonomi

Gecikmiş araç muayene bedelinde önemli değişim! 1000 TL'den 75 TL'ye düştü

Araç muayenelerinde gecikilen her ay için muayene bedelinin yüzde 5'i oranında hesaplanan gecikme bedeli, aylık yurt içi üretici fiyat endeksi oranında yeniden belirlenecek.

10 Haziran 2021, Perşembe 08:58 Son Güncelleme:
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TÜVTÜRK’ten yapılan açıklamaya göre, hesaplanan toplam gecikme bedeli, aylık yurt içi üretici fiyat endeksi oranlarına ve aracın muayeneye geliş tarihine göre değişiklik gösterebilecek. Yeni düzenlemeye göre, araç muayenesini 1 yıl geciktirmiş bir otomobil sahibi, 205.08 TL gecikme cezası yerine yaklaşık 14.36 TL ödeyecek. 5 yıl muayeneye gelmeyen bir ticari aracın ödeyeceği gecikme bedeli ise 1062.71 TL yerine 74.68 TL olacak.

31 Aralık 2021’e kadar geçerli yeni düzenlemenin tüm araç tipleri için geçerli olduğunu açıklayan TÜVTÜRK, gecikme süreleri için de bir sınır olmadığını duyurdu. Buna göre, düzenlemeden muayenesi 1 ay geciken araçlar gibi 5 veya 10 yıldır muayeneye gelmeyen araçlar da faydalanabiliyor.

Öte yandan, araç muayene işleminin gerçekleştirilmesi için araç sahiplerinin Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), trafik para cezası veya otoyol geçiş borcu da bulunmaması gerekiyor.

Milliyet

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