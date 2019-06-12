Geçiş serbest

Dingil mesafesi (aks) 3.20 metrenin üzerinde olan yani 2'nci sınıf araçlarla (minibüs, otomobil, kamyonet, otobüs, panelvan) İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçmek yasaktı. Bilmeden geçiş yaptığı için araç sahiplerine binlerce lira ceza gelince bir düzenleme yapılmış ve geçmesi yasak olmasına rağmen 2 Kasım 2016-31 Aralık 2018 döneminde bu iki köprüden geçenlere af getirilmişti.

YİNE İHLALLER YAŞANDI

Cezalar silindiği gibi ödeyenlere de parası iade edilmişti. Ancak Ocak 2019 itibarıyla yine benzer sorunlar yaşanmaya başladı ve geçtiğimiz günlerde bu mağduriyetin giderilmesi için yeni bir düzenleme daha yapıldı. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yasa ile 1 Ocak 2019'dan kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçmesi yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçen sürücülere verilen idari para cezaları affedilecek. Böylece 275 bin araca kesilen 310 milyon liralık cezadan vazgeçilecek, ödenen 3.9 milyon lira ise yasa çıktıktan sonra 2 ay içinde başvuru yapılınca iade edilecek.

UKOME SON NOKTAYI KOYDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı başkanlığında toplanan Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), köprü geçişlerinde ‘araç sınıflarıyla ilgili’ yaşanan sorunlara köklü çözüm getirdi. Buna göre; hangi araçların hangi köprüden cezası geçiş yapabileceği yeniden belirlendi. Kılavuz niteliğinde bir de info grafik yayınlandı.

SERVİS ARAÇLARI...

UKOME’nin aldığı karara göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden 1’inci sınıf araçlar ile yolcu taşımasında kullanılan M1 ve M2 sınıfı ile N1 sınıfı kategorisindeki minibüs tipi olan ve yük taşıyamayan panelvan kamyonetlerden oluşan 2’nci sınıf araçlar, turizm, personel ve okul için kullanılan tüm servis araçları, toplu taşıma araçları, N1 sınıfı acil yardım ambulansı ve acil sağlık araçları geçebilecek.

D4 YETKİ BELGESİ OLAN

1’inci sınıf araçlar ile kamyon ve otobüslerin dışındaki 2’nci sınıf araçlar, turizm, personel ve okul için kullanılan tüm servis araçları, karavan, ticari olarak 100 kilometreye kadar şehirler arası tarifeli ve tarifesiz yolcu taşımacılığı yapan ‘D4 yetki belgeli’ araçlar, toplu taşıma araçları, resmi makam hizmet araçları Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçecek. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden ise her türlü motorlu araç geçebilecek.