1975 ve 1978 yılındaki başarısız sonuçların ardından 1980 yılında ülkemizde basamakları bir bir çıkan Ajda Pekkan teklif yoluyla Eurovision Şarkı Yarışması'na gönderildi. Dönemin ünlü müzik adamlarından kurulu jüri, sözlerini Şanar Yurdatapan'ın yazdığı, Attila Özdemiroğlu'nun bestelediği Pet'r Oil'ü birinci seçti. O yıllarda dünyada petrol krizi vardı ve şarkı bu krizi esprili bir dille anlatıyordu. Oryantal ritmi ve kıvrak melodisiyle Türkiye'de çok sevildi Pet'r Oil. “Aman petrol, canım petrol…” nakaratı hemen dilimize yerleşti.

25 Mart 1980 Milliyet: Ajda Pekkan 2 atın çektiği Mercedes'le benzinciye girdi

Ajda Pekkan, Topkapı Sarayı'ın Harem Dairesi'nin damında uzun süre çalıştı, oradan da Bakırköy'deki bir benzin istasyonunda çekime gitti. Petrol sorunu değişik bir biçimde ele alındı ve Ajda Pekkan benzinsizlik yüzünden 2 atın çektiği son model Mercedes ile benzin pompalarının önüne geldi. Fotoğrafta, Ajda Pekkan atlarla çekilen Mercedes'in önünde görülüyor.