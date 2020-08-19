137 yıllık eğitim efsanesi Darüşşafaka'nın Maslak'taki tesislerinin tanıtımı için düzenlenen gecede Hülya Avşar, sahne alarak en büyük desteği verdi. Ülkenin geleceği olan babası ölmüş, yoksul çocukları aydınlık yarınlara ulaştırmak ve geleceği kazanmak amacıyla gerçekleştirilen tesisin tanıtımında Hülya Avşar, sahnede şarkı söylediği sırada basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği köşeye gelerek, ‘‘Kim var orada bakayım’’ dedi.

"Parayı sen al biz bedava söyleyelim. Olmaz"

Köşede Bülent Ersoy ile Seren Serengil'in oturduğunu gören Avşar, ‘‘Ah burada ne işiniz var?’’ diye sordu. Bunun üzerine Ersoy, ‘‘Ne demek senin burada ne işin var. Bizim yerimiz burası. Sen setlerine geri dön. Sahneyi bize bırak’’ deyince ortam gerginleşti. Avşar bu sözlerin üzerine, ‘‘Doğru söze bir şey diyemem, elini öperim. Artık bir şarkı söylersin’’ diyerek ortamı yumuşatmaya çalıştıysa da Ersoy, ‘‘Parayı sen al biz bedava söyleyelim. Olmaz’’ diye cevap verdi.