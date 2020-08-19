Magazin Geçmiş Gazete- Yıl 2000: Bülent Ersoy'dan Hülya Avşar'ı donduran espri: Parayı sen alıyorsun biz mi söyleyeceğiz
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Geçmiş Gazete- Yıl 2000: Bülent Ersoy'dan Hülya Avşar'ı donduran espri: Parayı sen alıyorsun biz mi söyleyeceğiz

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Geçmiş Gazete- Yıl 2000: Bülent Ersoy'dan Hülya Avşar'ı donduran espri: Parayı sen alıyorsun biz mi söyleyeceğiz

Bazı haberler günlerce konuşulsa da üzerinden yıllar geçince unutulup gidiyor. Geçmiş gazete haberleri ile magazin dünyasına bir bakalım. 16 Eylül 2000 Hürriyet... Bülent Ersoy ile Seren Serengil'in yanına giden Hülya Avşar, ‘‘Ah burada ne işiniz var?’’ diye sordu. Bunun üzerine Bülent Ersoy, Hülya Avşar’ı donduracak bir yanıt verdi. Yanıtıyla ortam bir anda gerginleşti.

19 Ağustos 2020, Çarşamba 12:35 Son Güncelleme:
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137 yıllık eğitim efsanesi Darüşşafaka'nın Maslak'taki tesislerinin tanıtımı için düzenlenen gecede Hülya Avşar, sahne alarak en büyük desteği verdi. Ülkenin geleceği olan babası ölmüş, yoksul çocukları aydınlık yarınlara ulaştırmak ve geleceği kazanmak amacıyla gerçekleştirilen tesisin tanıtımında Hülya Avşar, sahnede şarkı söylediği sırada basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği köşeye gelerek, ‘‘Kim var orada bakayım’’ dedi.

"Parayı sen al biz bedava söyleyelim. Olmaz"

Köşede Bülent Ersoy ile Seren Serengil'in oturduğunu gören Avşar, ‘‘Ah burada ne işiniz var?’’ diye sordu. Bunun üzerine Ersoy, ‘‘Ne demek senin burada ne işin var. Bizim yerimiz burası. Sen setlerine geri dön. Sahneyi bize bırak’’ deyince ortam gerginleşti. Avşar bu sözlerin üzerine, ‘‘Doğru söze bir şey diyemem, elini öperim. Artık bir şarkı söylersin’’ diyerek ortamı yumuşatmaya çalıştıysa da Ersoy, ‘‘Parayı sen al biz bedava söyleyelim. Olmaz’’ diye cevap verdi.

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