İnsan hastalıkta, doğumda, cenazelerde veya buna benzer durumlar yaşandığında birbirlerine geçmiş olsun çiçeği gönderirler. Peki, geçmiş olsun çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Geçmiş olsun çiçeği hikayesi nedir? Geçmiş olsun çiçeği hakkında merak edilenler haberimizde.

GEÇMİŞ OLSUN ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Birçok bitki türü geçmiş olsun çiçeği olarak kullanıla bilir. Kişinin tercihine göre ister buket çiçeği yaptırılabilir isterse de saksı çiçeği gönderilebilir. Eğer tercih saksı çiçeğinden yana kullanılacaksa bitkinin türüne uygun bakım ve sulaması yapılmalıdır. Eğer geçmiş olsun çiçeği için buket yaptırılacaksa, gelen çiçek vazoya koyulmalı ve gün aşırı suyu tazelenmelidir.

GEÇMİŞ OLSUN ÇİÇEĞİNİN HİKAYESİ NEDİR?

Uzun yıllardır insanlar hasta ziyaretine, baş sağlığına veya yeni doğum yapmış birisine giderken yüzlerinde ufak bir tebessüm oluşması için geçmiş olsun çiçeği alırlar.



