Geçmiş travmalar psikolojiyi bozuyor

Yaşanılan mutsuzluklar, ruhsal bunalımlar, psikolojik bozukluklar, takıntılar gibi birçok rahatsızlığın kişinin yaşadığı şimdiki sorunlarla ilgili olduğu sanılsa da her insanın hayatında görünen veya görünmeyen sorunlar yaşadığını kaydeden Psikolog Naciye Tokaç, “Bazı insanlar eşiyle, sevgilisiyle sorun yaşarken, bazılarının iş hayatı, bazı kişilerinse maddi sorunları veya hayatın anlamı ile ilgili sorunları görülür.

Tüm bu sorunlar yaşandığında genellikle bugünlerde, şimdiki yaşamla ilgili problemler ilk akla gelendir. Ancak her zaman sorunların kaynağı şimdi de, şimdiki zamandaki sorunlarda, kişinin hayatında şu sıralarda yaşadığı bunalımlarında olmayabilir.” diye konuştu.

Psikoterapist / Aile Çift ve Evlilik Terapisti Uzman Psikolog Naciye Tokaç, “Geçmiş travmatik yaşantılar taciz, tecavüz, doğal afetler, kaza, yaralanma gibi büyük nitelikte denilebilecek olaylar olabilirken; aynı zamanda bu kadar büyük olmayıp, daha ilişkisel nitelikte sorunlarda travmatik etkiler yaratabilmektedir. İlişkisel sorunlar denilince akla gelen; kırgınlıklar, incinmeleriniz, üzüntüleriniz, isteyip kavuşamadıklarınız, arzulayıp elde edemedikleriniz, terkedilmeleriniz olabilir” dedi.

Çoğumuzun özellikle çocukluk yıllarında utandığımız veya nasıl yapacağımızı bilemediğimiz için küçük duruma düşmüş olabileceğimizi belirten Tokaç, “İlkokula yeni başlayan bir çocuk tuvalete gitmek için öğretmeninden izin isteyemeye utandığı için altına kaçırmış ve arkadaşları tarafından dalga geçilme durumuna düşmüştür.

Öğretmenin tahtaya yazdığı bir soruyu aslında çözebileceğinizi bildiğiniz halde ya yapamazsam veya arkadaşlarım dalga geçer diye parmak kaldırmadığınız olmuştur. Misafirliğe gittiğinizde herkesin size dönüp derslerinizi sorması ve utandığınızda ise “utanma canım, yüzünün kızarmasına gerek yok, çocuk utandı” gibi laflara maruz kalındığı olmuştur. Yada çok hoşlandığınız bir çocuğun aslında sizin arkadaşınızdan hoşlandığı ve onunla arasını yapması için sizden yardım istediği olmuştur. Tüm bunlar geçmiş yaşantılarınızdan size armağan kalan ve bugün başınıza gelenleri etkileyen bazı yaşam olaylarıdır. İlk bakışta oldukça basit gibi dursa da çocukluk ve yaşamın erken yıllarında yaşananlar, ileriki yılları sanıldığından fazla etkilemektedir. Şimdi ve şu sıralarda yaşanılanların nasıl algılanacağını, nasıl yorumlanılacağını geçmişteki ilişkilerinizdeki deneyimleriniz belirlemektedir. Geçmiş deneyimler bu denli önemli iken; onların etkisinin düzelmesinin kişiliğe sağlayacağı fayda kaçınılmaz olacaktır.

Geçmişteki olumsuz deneyimler genellikle unutulmak istenilmekte ve bahsedilmek istenmemektedir. Geçmişi konuşmamak oradaki travmaların etkisinin ortadan kalkmasını sağlamaz. Geçmiş travmaları ancak onları kabullenerek ve kişiliğinizde bıraktığı olumsuz ve yıkıcı izleri yeniden işlemden geçirerek etkisizleştirebilirsiniz” şeklinde konuştu.



