Geçmiş ve gelecek yaşamların hafızası

Farklı yaşamlarımızı birbirine bağlayan iplikleri tanıyarak kendi ruhumuzu uykusundan uyandırma yeteneği kazanırız. Bu nokta, olayların artık çelişkili olmaya son verdiği ve yaşamımızın her köşesinde tezahür eden daha büyük bir bütün içerisinde yeni bir anlam kazanmaya başladığı andır.

Ruhumuzun reenkarnasyon yolculuğunu anlama yolunda karmik astroloji aracılığıyla kendini farklı yaşamlarımızda ifade etmeye devam eden çeşitli ihtiyaçlarımızı keşfederiz. Mevcut yaşamımızda olup bitenler geçmiş ve hatta gelecekteki bazı yaşamlardan hatıraların birer yansımasıdır.

Astrolojinin bu dalı daha yüksek bir bilinç seviyesinde olmamızı gerektirir çünkü kendi ruhumuzu diğer insanlar, olaylar ve koşullar ile doğrudan tanımak kendimizi onlar aracılığıyla görmek kadar önemlidir.

Aramakta olduğumuz Ruh bedenimizin içinde değildir. Bedenimiz ruhumuzun bünyesindedir. Varlığımızın çeşitli yanları sürekli titreşerek diğer insanların ve koşulların ortaya çıkmasına yol açar.

Ruhumuzun öyküsü bizi bu Dünya gezegenine ait hatıralarımıza bağlayan öyküdür. Dünya üzerindeki deneyimler bizim için çok önemlidir çünkü madde aracılığıyla bir şey öğrendiğimizde kendi bilincimize girebilir ve bedensel deneyimlerimiz aracılığıyla öz bilincimizi keşfedebiliriz.

Bütün karmik öykü, Dünya’nın bizi buraya birçok kez gelmiş ve tekrar tekrar gelecek varlıklar olarak hatırlama şeklinin bir tasvirinden başka bir şey değildir zira bu, şimdiki zamanın farklı seviyelerinde eşzamanlı olarak gerçekleşir. Dolayısıyla, Dünya bizim öğrenmemizin özüdür. Özü, kalbinde –Dünya’nın Çekirdeğinde– yer alır ve biz de her bir yaşamımızda ona belli bir dereceye kadar bağlanırız. Ruhumuzun evrimsel aşaması benliğimizin Dünya’nın çekirdeği ile ne kadar güçlü bir bağlantıda olduğuna bağlıdır.

Özümüz ile Dünya’nın özü arasındaki bu temel bağlantı uyanışa geçmediğinde sebep-sonuç yasalarının esiri oluruz. Doğum haritasında yorumunu yaptığımız şey budur, özelliklede karmik astrolojide.

Ruhun amacı sürekli olarak sebep-sonuç döngüsü içinde dolanıp durmak değil, Ruhun zıt yönlerini tamamlayan ve her bir yıldızın olduğu gibi Dünya’nın da tam merkezinde, çekirdeğinde bulunan öz-bilinci geliştirmektir.

Yukarıda giriş bölümünden bir parça okuduğunuz Aleksandar Imsiragic’in çok beklenen yeni kitabı “Reenkarnasyon Astrolojisi” AstroArt Astroloji Okulu Yayınları özel basımıyla 26 Eylül Pazar günü raflarda yerini alacak. Sınırlı katılım ile Altunizade Mercure Otel’de gerçekleşecek imza günü etkinliğinin akabinde astroart.com.tr adresinden sipariş verme imkânı bulabileceksiniz.