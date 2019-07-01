Gedik Üniversitesi Rektörlüğü bugün ilan geçerek "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ilgili maddeleri uyarınca belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır." diye belirtti.

Bu yapılan açıklama sonrası "Gedik Üniversitesi öğretim görevlisi başvurusu nasıl yapılır?" sorusu aratılmaya başlandı.

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