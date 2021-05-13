Gediz Sivri: Sosyal medya insanların alışveriş kararlarını etkiliyor

Tekstil mühendisi olan ve global bir şirkette yöneticilik yapan Gediz Sivri iş hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. “Tekstil Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra global bir şirkette çalışmaya başladım. 8 yıldır yoğun tempoyla çalışıyorum. İşimden kalan zamanlarda sosyal medyada vakit geçirmek bana terapi gibi geliyor. Sosyal medyada var olmayı, paylaşımlar yapmayı çok seviyorum” açıklamalarında bulundu.

Sosyal medyada gezi ve moda paylaşımları ile öne çıkan Gediz Sivri “Modayı yakından takip etmeyi seviyorum. Dolayısıyla bu giyimime de yansıyor. Günlük giyimde spor, şık kombinleri tercih ediyorum. Ayrıca kombinlerimi aksesuarlarla bütünleştirmeyi seviyorum. Bunun dışında seyahat etmeyi ve yeni yerler keşfetmeyi seviyorum. Bu durum paylaşımlarıma da yansıyor. Takipçilerim moda içeriklerime ve güzellik bakım önerileri paylaşımlarıma büyük ilgi gösteriyor. Sosyal medya artık insanların alışveriş kararlarını da etkiler hale geldi. Bu nedenle önerdiğim ürünlere çok dikkat ediyorum. Kendim kullanmayacağım ve deneyimlemediğim ürünleri asla önermiyorum.

Bu konuda influencerların dikkatli davranmaları ve tanıtımını yaptığı markaları iyi araştırmaları gerektiğini düşünüyorum. Özellikle zayıflama ürünleri gibi insan sağlığını tehlikeye atabilecek ürünler konusunda çok hassas davranılmalı ve bilinçli olunmalıdır. Sonuçta insanlar bize güvenerek, ürün veya hizmet satın alıyor” dedi.



