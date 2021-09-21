Gedson Fernandes, Benfica ile sözleşme uzatıyor

A Bola'nın haberine göre Gedson Fernandes, 2018'de imzaladığı ve 2023'te sona erecek sözleşmesi kapsamında Benfica'dan yıllık 540 bin Euro ücret kazanmakta. Galatasaray'ın çok daha iyi bir sözleşme teklifi sunmuş olması nedeniyle Portekiz ekibi, Gedson Fernandes'in sözleşmesini yenilemeyi planlıyor.

Galatasaray, 2020-21 sezonunun ikinci yarısı için Gedson Fernandes'i kiralarken Portekizli oyuncu sezonun ikinci yarısı adına 650 bin Euro kazanmıştı. Gedson Fernandes'in Galatasaray'a transferinin başarısız olması Benfica'nın onu kadroda tutabilmesi adına bir ücret iyileştirmesi yapması gerekliliğini doğurmuş durumda.



