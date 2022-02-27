Futbol Gedson Fernandes, eski takımı Galatasaray’a rakip oldu, taraftarlardan ıslıklı tepki geldi
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Gedson Fernandes, eski takımı Galatasaray’a rakip oldu, taraftarlardan ıslıklı tepki geldi

Futbol

Gedson Fernandes, eski takımı Galatasaray’a rakip oldu, taraftarlardan ıslıklı tepki geldi

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ile Portekizli futbolcu Gedson Fernandes, eski takımı Galatasaray’a rakip oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, ısınmada Fernandes'e ıslık çalarak tepki gösterdi.

27 Şubat 2022, Pazar 20:01 Son Güncelleme:
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Çaykur Rizespor’da teknik direktör Bülent Korkmaz ile Portekizli futbolcu Gedson Fernandes, eski takımları olan Galatasaray’a karşı mücadele etti. Sarı-kırmızılılarda hem futbolcu hem teknik adamlık görevi yapan Korkmaz bu sene daha önce Alanyaspor’un başındayken de Galatasaray’a karşı oynamıştı. Alanya, İstanbul’daki müsabakadan 1-0 galip ayrılmıştı.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray’da forma giyen Gedson Fernandes ise ilk kez sarı-kırmızılılara rakip oldu. 23 yaşındaki futbolcu karşılaşmaya 11’de başladı.

Galatasaraylı taraftarlar ayrıca ısınmada Gedson Fernandes’i ıslıklayarak tepki gösterdi.

İSTANBUL (İHA)

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