Gedson Fernandes gol sevincinde kartal mı yaptı?
Dün akşam Galatasaray, son dönemde adeta düşman haline geldiği Çaykur Rizespor'u ağırladı. Sarı kırmızılılar geriye düştüğü maçı 4-2 kazanmayı başardı. Büyük sansasyonla Galatasaray yerine Beşiktaş'a transfer olan ve Rizespor'a kiralanan Gedson, maçın ilk golünü attı. Portekizlinin gol sevinci ise tartışma yarattı.
28 Şubat 2022, Pazartesi 11:27 Son Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı.
Konuk takım Çaykur Rizespor'un sol kanattan kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Gedson Fernandes dar açıdan harika bir vuruşla Galatasaray kalecisi Inaki Pena'yı avladı ve Süper Lig kariyerindeki ilk golünü geçen sezon formasını giydiği Sarı-Kırmızılılar'a karşı atmış oldu.
Geçtiğimiz sezon Galatasaray forması giyen gelecek sezonda da Beşiktaş kadrosuna katılacak yıldız futbolcunun gol sonrası bir eliyle kartal işareti yapması geceye damga vurdu.
Spor Arena
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