Gedson Fernandes gol sevincinde kartal mı yaptı?

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı.

Konuk takım Çaykur Rizespor'un sol kanattan kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Gedson Fernandes dar açıdan harika bir vuruşla Galatasaray kalecisi Inaki Pena'yı avladı ve Süper Lig kariyerindeki ilk golünü geçen sezon formasını giydiği Sarı-Kırmızılılar'a karşı atmış oldu.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray forması giyen gelecek sezonda da Beşiktaş kadrosuna katılacak yıldız futbolcunun gol sonrası bir eliyle kartal işareti yapması geceye damga vurdu.

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