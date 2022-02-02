Gedson Fernandes sezon sonuna kadar Rizespor forması giyecek

A Spor'dan Sercan Dikme'nin haberine göre, Gedson Fernandes ile Beşiktaş her konuda anlaştı. Gedson bu akşam 20.00'de İstanbul'a gelecek ve Beşiktaş'a imza atacak.

Portekizli oyuncu ardından Rizespor'a kiralancak ve sezon sonuna kadar burada oynayacak.

Beşiktaş'ın yabancı kontenjanı nedeniyle ve Gedson'un maç pratiği yapması amacıyla bu kararı aldığı öğrenildi.

Ayrıca detaya göre Gedson için 6 milyon euro bonservis ödenecek ve maaşı 1.2 milyon euro olacak. Sonraki satıştan ise yüzde 50 pay Benfica'ya gidecek.

Ayrıca Gedson, Galatasaray ile ilgili tüm paylaşımlarını sildi.



