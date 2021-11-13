Gedson Fernandes trafik kazası geçirdi!

Galatasaray'da geçen sezon forma giyen Gedson Fernandes, Portekiz'de Setubal yakınlarında Trafik kazası geçirdi.

Portekiz basınında yer alan habere göre; Fernandes'in aracı, önündeki araca çarptı. Yıldız futbolcunun aracının arkasına da bir başka araç çarptı. Gedson Fernandes ve kazaya karışan diğer kişilerin kazadan yara almadan kurtulduğu belirtildi.

Benficalı yetkililerin kaza yerine gelerek oyuncuyu evine bıraktığı bilgisi de verildi.



