Futbol Gedson Fernandes trafik kazası geçirdi!

Gedson Fernandes trafik kazası geçirdi!

Futbol

Gedson Fernandes trafik kazası geçirdi!

Galatasaray'ın gündeminde olan Benficalı futbolcu Gedson Fernandes, tesislerden evine dönerken trafik kazası geçirdi. Portekizli oyuncunun kazayı yara almadan atlattığı belirtildi.

13 Kasım 2021, Cumartesi 11:04 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Galatasaray'da geçen sezon forma giyen Gedson Fernandes, Portekiz'de Setubal yakınlarında Trafik kazası geçirdi.

Portekiz basınında yer alan habere göre; Fernandes'in aracı, önündeki araca çarptı. Yıldız futbolcunun aracının arkasına da bir başka araç çarptı. Gedson Fernandes ve kazaya karışan diğer kişilerin kazadan yara almadan kurtulduğu belirtildi.

Benficalı yetkililerin kaza yerine gelerek oyuncuyu evine bıraktığı bilgisi de verildi.


Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Galatasaray transfer çalışmalarına başladı! 3 oyuncu ile yollar ayrılıyor