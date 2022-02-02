Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre ise Beşiktaş, Benfica'ya Gedson Fernandes için 6 milyon Euro'luk resmi teklif yaptı.

Portekizli futbolcunun formasını giydiği Benfica'nın teknik direktörü Nelsson Verissimo ise futbolcunun takımdaki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Takımının Gil Vicente ile oynayacağı maçın öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Nelson Verissimo, Gedeson Fernandes'in takımdaki geleceği ile ilgili olarak, "Hiçbir şeyimiz eksik değil. Yalnızca geleceği belirsiz olan iki oyuncumuz kaldı. Gedson Fernandes ve Ferro. Bir an önce bu belirsizliğin çözülmesi gerekiyor." açıklamasını yaptı.

Geçtiğimiz sezonun 2. yarısında kiralık olarak Galatasaray forması giyen Portekizli futbolcu, Sarı-Kırmızılı forma ile 18 maça çıkmış ve 1 gol, 3 asistlik performans göstermişti.



