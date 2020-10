15 Ekim'de yayınlanacak olan beta sürümü, Nvidia Reflex teknolojisiyle GeForce oyuncularının sistem gecikmesini azaltmasına ve oyunun daha hızlı yanıt vermesine olanak tanıyacak.

Rekabetçi oyunlarda sistem gecikmesini ölçen ve azaltan devrim niteliğinde bir GPU, G-SYNC ekran ve oyun içi teknoloji paketi olan Nvidia Reflex'i hali hazırda destekleyen oyunlardan olan Call of Duty: Modern Warfare ve Call of Duty: Warzone’nin yanına Call of Duty: Black Ops Cold War beta sürümü de ekleniyor.

Nvidia Reflex desteği alan diğer oyunlar arasında Fortnite, Valorant, Apex Legends, Cuisine Royale, Destiny 2, Enlisted, Kovaak 2.0, ve Mordhau yer alıyor.