GeForce Now kütüphanesine bu hafta 17 oyun eklendi

GeForce Now bulut oyun hizmeti, oyunculara neredeyse her cihazda (düşük performanslı PC'ler, Mac'ler, Android ve SHIELD TV) düşük gecikme süresi ve harika ışın izlemeli grafiklerle birinci sınıf bir GeForce PC oyun deneyimi sunuyor.

GeForce Now üzerinden oyunu başlattığınız anda oynamaya başlayabilirsiniz ve bu da her zaman “GeForce Now’da Oyuna Hazır” olmak anlamına geliyor. NVIDIA, bütün oyun güncellemelerini ve yamalarını yöneterek oyun deneyimini bulut oyunculuğu için optimize ediyor ve Game Ready Driver performans iyileştirmeleriyle geliştiriyor. Ek olarak da eğer bir oyun RTX destekliyorsa o oyunu muhteşem ışın izlemeli grafiklerle oynayabiliyorsunuz.

Bu hafta paylaşılan güncelleme Steam'de yayınlanan 4 yeni oyun; Observation, Rez Plz, Hunting Simulator 2 ve The Wonderful 1010: Remastered ile birlikte 17 oyunu içeriyor.

Perşembe günleri yayınlanan GeForce Now’da Oyuna Hazır güncellemesiyle açıklanan oyunların tam listesi şu şekilde;

• Observation (Steam’de yayınlanmasıyla aynı anda)

• Rez Plz (PC lansmanı ve Steam’de yayınlanmasıyla aynı anda)

• Hunting Simulator 2 (PC lansmanı ve Steam’de yayınlanmasıyla aynı anda)

• The Wonderful 101: Remastered (Yeni oyun Steam’de bu hafta yayınlandı)

• Amnesia: A Machine for Pigs

• Divinity: Original Sin Enhanced Edition

• Driftland: The Magic Revival

• Furi

• GUILTY GEAR Xrd -SIGN-

• Jagged Alliance - Back in Action

• Kingdom: Classic

• Lords Of The Fallen

• Might & Magic Heroes VII – Trial by Fire

• Occupy White Walls

• Syberia 3

• Wargame: Airland Battle

• X Rebirth