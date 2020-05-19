Gel Dese Aşk dizisinin ekrana dönüş tarihi belli oldu

atv ekranlarında izleyicisiyle buluşan Osman Sınav imzalı Gel Dese Aşk dizisinin çekimleri corona virüs pandemisi nedeniyle 1,5 aydır yapılamıyor.

Erkan Petekkaya, Şebnem Bozoklu, İlayda Çevik, Öykü Gürman ve Ertan SabanGel Dese Aşk dizisi ekrana dönüş tarihi belli oldu!’

Dizinin çekimlerine Temmuz ayında başlanması bekleniyor. Temmuzun ortalarında sette buluşacak olan ekip, 2. sezon için çalışmalar yapacak. Ağustos ayının son haftasında da dizinin yanında olması bekleniyor.

Gel Dese Aşk Dizisinin Konusu

Görevleri ve istekleri arasında sıkışan; mutsuzluklarını, suskunluklarının arkasında büyüten insanların hikayesini ele alıyor. Yaralandıkları yerden yaralayan, kırgınlıkların üstünde ayakta durmaya çalışan 20 yıldır evli bir çiftin, aşkı yeniden buluş hikayesini seyirciyle buluşturuyor.

Yapımcılığını Osman Sınav'ın yaptığı Gel Dese Aşk, oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Kimse sınanmadığı Aşk'ın masumu değildir

Osman Sınav'ın 10 yıl önce yazdığı hikayeden yola çıkılarak hazırlanan dizi daha yayınlanmadan merak uyandırdı. Erkan Petekkaya, Şebnem Bozoklu, İlayda Çevik, Öykü Gürman, Ertan Saban, Altan Gördüm, Mehmet Atay, Uğur Çavuşoğlu, Tuğçe Ersoy, Aslıhan Malbora, Yiğit Koçak, Selim Gürata ve Ayşe Defne Piriçci'nin rol aldığı dizi, görevleri ve istekleri arasında sıkışan, mutsuzluklarını, suskunluklarının arkasında büyüten insanların hikayesini ele alıyor.