Türkiye 'Gel sana sarılayım' dediği kişiyi bıçakladı!

'Gel sana sarılayım' dediği kişiyi bıçakladı!

Türkiye

'Gel sana sarılayım' dediği kişiyi bıçakladı!

Antalya'da Mehmet F., yürürken karşılaştığı Mehmet Y.'yi, 'Gel sana sarılayım' dedikten sonra kalçasından bıçakladı.

05 Kasım 2021, Cuma 10:34 Son Güncelleme:
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Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Mehmet F., yolda karşılaştığı Mehmet Y. ile bir süre sohbet etti. Alkollü olduğu belirtilen Mehmet F., yanından ayrılmak isteyen Mehmet Y.'ye “Gel sana sarılayım" dedi. Yanındaki bıçağı çeken Mehmet F., sarıldığı Mehmet Y.'yi sol kalçasından bıçakladı.



Mehmet Y., acı içinde çığlık atarken, meydandaki Polis ekipleri Mehmet F.'ye müdahale edip elindeki bıçağı aldı. Gözaltına alınan Mehmet F. polis merkezine götürülürken, hafif yaralanan Mehmet Y. ise tedavi için Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DHA

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