Saçım Saçın Olsun projesi kapsamında, İstanbul’un her yerinden bağışçıların gönderdiği saçlar derneğe ücretsiz olarak ulaştırılıyor.

Kargo, kurye, nakliye ve evcil hayvan taşımasını tek platformda toplayan gelal; tüm taşımaları aynı yöne giden araçlarla buluşturarak trafiğe çıkan araç sayısını azaltan yeni nesil bir uygulama. “Çevre ve hayvan dostu” uygulama, sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çekiyor.

gelal’ın temel değerlerinden biri olan “yardımseverlik” ilkesi doğrultusunda sosyal sorumluluk projelerine ilk adım atıldı. 4 Şubat Dünya Kanser Günü öncesinde hastalığa dikkat çekmek isteyen gelal, toplumsal bilinci artırmak amacıyla “Saçım Saçın Olsun” projesinin lojistik gönüllüsü oldu. Proje kapsamında İstanbul’un her yerinden derneğe gönderilen saç bağışları ücretsiz taşınacak.

Saç bağışçıları, dernekten aldıkları kod ile birlikte uygulama üzerinden ücretsiz olarak gönderim yapabilecek. Bağışçılar, gönderici kısmına kendi bilgilerini, alıcı kısmına dernek adresini girdiklerinde saçlar evlerinden teslim alınacak ve derneğe ulaştırılacak. Teslimat aşaması gerçekleştiğinde, bağışçılara bilgilendirme yapılacak.

Konuya ilişkin açıklama yapan Kanser Savaşçıları Derneği Başkanı Aslı Ortakmaç, “Saçım Saçın Olsun projemiz kapsamında saç bağışında bulunarak, 4 Şubat Dünya Kanser Günü’nde farkındalık yaratan tüm gelal çalışanlarına ve İstanbul’da lojistik gönüllümüz olduğu için gelal’a minnettarız. İlerleyen dönemde iş birliğimizi farklı şehirlerde de başlatacağımız için çok heyecanlıyız.” diye konuştu.

İlk bağışlar gelal çalışanlarından

Kanser hastalarına moral olmak amacıyla başlatılan sosyal sorumluluk projesine ilk destek gelal çalışanlarından geldi. Şirket çalışanları tarafından yapılan bağışlar, 4 Şubat Dünya Kanser Günü’nde derneğe ulaştırılacak.

Kanser savaşçılarının asla yalnız olmadığını dile getiren projenin ilk bağışçılarından gelal Stratejik Birimlerden Sorumlu Koordinatör Seyhan Gençağ, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gönüllülük, yüksek farkındalığın, duyarlılıkla eyleme dönüşmüş halidir. Zamandan ve mekandan bağımsız olarak gönlünün tüm kapılarını dünyaya açmaktır. Bazen ‘Sesimi duyan var mı?’ sorusuna gücü yettiğince ‘Evet!’ diye haykırmaktır. Bazen umutsuzca uzaklara bakan bir çift gözün karşısına geçip ‘Senin için buradayım’ diyebilmek ve sımsıkı sarılabilmektir. Bazen yarınımız çocuklarımız için heyecanla ve yeni projelerle güne uyanmaktır, onların hayal gücünü ve cesaretini alkışlamaktır. Gönüllüler için ‘Bazen…’ diye uzar gider bu cümleler. Bu kez kanser savaşçıları için eyleme geçme vakti.”

Şehirler arası bağışlar çok yakında

Proje kapsamında derneğe ulaştırılacak bağışlar ilk olarak İstanbul’dan başlıyor. Yakın zamanda birçok şehirden bağışlar yapılabilecek. Tüm gelişmeler hem derneğin hem de gelal uygulamasının sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.

Saçım Saçın Olsun Projesi nedir?

Kanser Savaşçıları Derneği tarafından yürütülen #saçımsaçınolsun projesi, gönüllü olarak gönderilen saçlardan, kanser tanısı konmuş kişiler için peruk hazırlatılması temeline dayanıyor.

Projede, saç bağışçıları gönüllü olarak projeye destek olan kuaförlerde en az 30 cm olmak kaydıyla saç kesimini ücretsiz olarak yaptırıyor. Sonrasında saçlar gelal uygulaması üzerinden ücretsiz olarak derneğe ulaştırılıyor.

Proje, hijyen açısından oldukça hassas bir şekilde yürütülüyor. Bağışçıların saçları kesim öncesi yıkanıyor ve sonrasında peruk atölyelerine ulaştığında yeniden dezenfekte ediliyor. Üretim aşamasından sonra tekrar yıkanıyor ve tanı koyulan kişilere peruk olarak teslim ediliyor.

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