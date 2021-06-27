Geldi yaz ayları açtı orman gülleri

Genel olarak Karadeniz’in yağmurlu ormanlarında yetişir orman gülü. Sarı, kırmızı, pembe, mor ve mavi renklerde büyüleyici güzellikte, kocaman çiçekler açar. Genellikle çalı ve bodur ağaç formunda olan orman gülü; haziran, temmuz ve ağustos ayını çiçekli geçirir. Boyu 50 metreyi geçen orman gülü türlerinin olduğu da biliniyor.

FİLME KONU OLDU

Bazı kaynaklarda orman gülü bitkisinin Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika’da yaygın olan 700 türü olduğu yazar. Karadeniz’de orman gülünden üretilen ‘deli bal’ şifa kaynağı fakat fazla tüketilmesi ölümcül bile olabilir. Öksürüğe iyi gelse de tansiyonu ciddi biçimde düşürebiliyor. Hatta bu özelliği nedeniyle ‘Sherlock Holmes’ filmine bile konu olmuştu.

YABANİ AMA ÇOK FAYDALI

Ormanlar yok ediliyor. Ağaçlandırmada ve ormancılıkta ekonomik değeri olan türler seçiliyor. Ormanlık alanlarda yapılan gençleştirmede de yabani meyve ağaçları azalabiliyor. Oysa yabani meyve ağaçları özellikle kuşlar, av hayvanları, arılar ve böcekler için gerekli olan besin maddesinin temelini oluşturur. Örneğin; üvez meyveleri, 63 tür kuş ve 31 memeli türünün beslemesini sağlar, Haşereler, böcekler ve kuşlar için üreme alanı meydana getirir. Yol kenarlarına çim alan yapmak yerine, uygun yabani meyveli ağaçlar dikmek kuşlar için kentleri yaşanır kılabilir. Kuşburnu, kocayemiş, muşmula, akçaağaç yapraklı üvez, Akdeniz saparnası, böğürtlen, kızılcık ve alıç Üvez yabani meyve ağaçlarıdır.