Geleceğe Dönüş filmindeki efsane otomobil DeLorean yeniden üretilecek

Onur Binay/posta.com.tr

2016'ya geri dönün ve DeLorean DMC-12 için yeniden üretileceğine dair raporları göreceksiniz. Şimdiyse DeLorean DMC-12'nin yeniden üretileceğine dair iddialar doğrulandı.

2015 yılında çıkarılan Düşük Hacimli Motorlu Taşıt Üreticileri Yasası'yla birlikte şirketlere 25 yaşından büyük araçlarının yeni modellerinden 325 adet üretme izni verilmişti. Hagerty'de yer alan habere göre 2017'de yeni ABD Başkanı'nın göreve başlaması ve Ulusal Otoyol Trafik Güvenlik Müdürlüğü'nün (NHTSA) geçici tepe yöneticisinin düşük hacimli araç düzenlemesini imzalamaması nedeniyle süreç durmuştu.

Uzmanlık Aletleri İmalatçılar Birliği'nin (SEMA) ekim ayında ABD Ulaşım Bakanlığı'na dava açmasının ardından NHTSA Düşük Hacimli Motorlu Taşıt Üreticileri Yasası için yönetmelik yayınladı. Yeni düzenlemeyle birlikte DeLorean Motor Company'nin DeLorean DMC-12'nin yeni modelini üreteceği yönündeki haberler de doğrulandı.

Hagerty'ye göre yeni DeLorean'ın 350 beygir gücünde olacak. Orijinal araç ise 130 beygir gücüne sahipti. Yeni araçta modern bilgilendirme ve eğlence sistemi ve farlar da bulunacak. Aracın gövdesi 1981-1983 orijinal araçları gibi olacak. ABS ve çekiş sisteminin de yer alabileceği, aynı zamanda daha iyi frenlerin de olası olduğu belirtiliyor. Yeni DeLorean'da navigasyon, ısınabilir ve soğutulabilir koltuklar ve Bluetooth bağlantısı da yer alacak.

DeLorean Motor Company başkanı James Espey, üretimin en az bir yıl boyunca başlamayacağını ve şirketin muhtemelen haftada bir ya da iki tane olmak üzere 325'ten az araba üreteceğini söyledi.

Espey, hükümetle olan sorunun henüz bitmediğini söyledi. Bir sonraki aşama, Yönetim ve Bütçe Ofisi'nin (OMB) düzenlemeyi gözden geçireceği ve başvuru sahiplerinin bunu nasıl tamamlayabileceğini anlayacağı 30 günlük bir kamuoyu yorum dönemi. Espey bunun altı ay süreceğini tahmin ediyor. Ayrıca SEMA'nın düzenleme kesinleşinceye kadar davasından vazgeçmediğini de kaydetti.











