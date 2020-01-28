Geleceğimiz çocuk ile kaygı, korku ve sınırlar konuşulacak

Çocukların kendi atölyeleri, ebeveynlerin kendi atölyeleri var artık

Çocuklar ve anne babalar kendilerine özel içeriklerle hazırlanmış atölyelerde yarıyıl tatilinin keyfini çıkaracak ve sınırlarını keşfedecek.

Çocuk Atölyesi’nde ANYA Yayın Uzman Psikolog Ceyda Yanar ve Uzman Klinik Psikolog Zeynep Yetkin yönetimi ile Liyo ve Cesareti Arayan Geyik masal atölyesini gerçekleştirecekler ve çocukların kaygı ve korkularını çözümlemesinde yardımcı olacak “Cesaret Bilekliği Atölyesi” ile keyifli vakit geçirecekler.

Çocuklar; Bahçeşehir Koleji Robotik Atölyesi ile hayal dünyasının sınırlarını genişletecek, SosyalBen Vakfı ile takım olmanın değerini vurgulayacağı atölyeleri ile yaratıcılıklarını geliştirecek, Doğan Egmont’un okuma ve çizim atölyesi ve Her Yerde Oyun ekibi atölyeleri ile hayal güçlerinin sınırlarını keşfedecekler.

Tiyatro Sanatçısı Mehmet Erbil; “Bir Bavul Masal” atölyesi olan “interaktif tiyatro” ile hem ebeveynler hem çocukların kahramanlara bakışını değiştirecek, ailelerin çocukları ile unutulmaz bir gün geçirmelerini sağlayacak.

Ebeveyn Söyleşi Atölyesi’nde ilham veren isimler...

Ebeveyn Söyleşi Atölyesi’nde; çay ve kahve keyfi eşliğinde, alanında uzman ve ilham veren isimler; birbirinden değerli bilgiler verecek ve ebeveynler ile buluşma fırsatı bulacaklar.

AYNA Eğitim ve Psikolojik Danışma Merkezi kurucusu Funda Tekelioğlu kaygı, korku ve sınırlar ile ilgili konuşmasının bir bölümünde deprem korkusu ve kaygısı konusunda da çocuklarımıza nasıl yaklaşmamız gerektiği hakkında bilgiler verecek; Hürriyet Gazetesi, aile – çocuk yazarı Ömür Kurt, dijital dünyada ebeveyn olmanın zorlukları ve medya okur yazarlığıyla ilgili görüşlerini aktaracak.

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, “Geleceğin Eğitimi” başlığı ile günümüz eğitim sistemini ele alıp, gelecekteki dünyaya nasıl hazırlandıklarını anlatarak vizyonumuzu geleceğe çevirirken; Dünyagöz Hastanesi göz hastalıkları uzmanı Prof.Dr. Halil İbrahim Altınsoy “çocuklarda göz sağlığı” konusundaki bilgiler ile ebeveynleri aydınlatacak, zamanında yapılan kontrollerin önemini vurgulayacak.

Ödüllü çocuk kitapları yazarı Burcu Aktaş “çocuk edebiyatı dünyası”nın kapılarını aralarken; uzman diyetisyen ve psikolog M. Pırıl Duru, ebeveynlerin kaygı ve korkularında büyük yer kaplayan “çocuk sağlığı ve beslenme” ilişkisini anlatacak.

Çocukların temel eğitimi aldıkları okul öncesi dönemde “Disiplin Anlayışı” na değinecek olan Bahçeşehir Koleji Anaokulu Koordinatörü Reyhan Büyükhanlı’nın yanısıra, Uzman Psikolog Ceyda Yanar ve editör, yazar Hande Birsay, aynı sahnede “Mükemmel Ebeveynlik Var Mıdır?” sorusuna cevap arayacaklar.

Bahçeşehir Koleji PDR Koordinatörü Özen Yazğan ve BAU Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilge Uzun, eğitimde “mindfulness” konusuna değinirken, Dr. Ayça Kaya, yeni kitabı “Karnım Zil Çalıyor!” ile beslenme alışkanlıklarımıza göz atmamızı sağlayacak.

Söyleşilerde yer alan bir diğer değerli isim oyun terapisti, konuşmacı ve yazar Özge Selçuk Bozkurt, “Hayal Gücü Sınır Tanımaz” diyerek sınırlarımızı sorgulatacak, Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Hale Güneş, “Okul Öncesi Eğitimde Finansal Okuryazarlık Eğitimi” başlıklı söyleşisi ile yer alacak.

Dijital dünyanın ev sevilen karakterlerinden Pepee’nin yaratıcısı, Düşyeri TV kurucusu Ayşe Şule Bilgiç; Ömür Kurt ile birlikte “Düş Kuran Çocuklar ve Dijital Dünya”yı değerlendirecek.

Son olarak; Happyme Flowers kurucusu Zeynep Özçoban “Adaçayı ile ruhunu temizle ve enerjini yükselt” içerikli atölyesi ile bireysel farkındalıkları artırarak etkinliği bitirmenizi sağlayacak.

30-31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek ve katılımın “Ücretsiz” olduğu etkinliğin mekanı; İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Boğaziçi Yönetim’in destekleri ile “Kemerburgaz Kent Ormanı” olacak.

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