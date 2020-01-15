Geleceğin meslekleri

Buna göre 2030 yılına kadar yapılan işlerin yüzde 60’ı otomatik hale gelecek ve mevcut işlerin yüzde 30’u tarihe karışacak. Ayrıca teknoloji bağlantılı tam 1.8 milyon yeni iş ortaya çıkacak. 10 yıl içinde Türkiye’nin iş gücü en büyük sektörü 1 milyon 250 bin kişilik yeni istihdamla ‘perakende, satış ve servis’ olacak.

Girişimci kafa...

Rapora göre Türkiye’nin yine gelecek 10 yıl içinde otomasyon, yapay zeka ve dijital teknolojilerin yaratacağı ekonomik fayda ve sosyal değişimlerle birlikte 3.1 milyon kişilik iş artışı oluşturma potansiyeli bulunuyor.

Buna bağlı olarak söz konusu dönem içerisinde 5.6 milyon kişinin mevcut mesleğindeki rolü değişecek. 2 milyon kişi ise tamamen kendine yeni bir meslek bulmak zorunda kalacak. Duygusal zeka, yaratıcılık, yeniden öğrenme ve girişimcilik gibi yetkinlikler ön plana çıkacak.

Bunlara ihtiyaç var

✘ İnsansız Hava Aracı Operatörlüğü

✘ Yapay Zeka İş Geliştirme Sorumlusu

✘ Artırılmış Gerçeklik Geliştiricisi

✘ Yapay Zeka Destekli Sağlık Teknisyeni

✘ Kişisel Marka Danışmanı

✘ Deneyim Tasarımcısı

✘ Dijital Terzi