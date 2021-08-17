Geleceğin meslekleri için aranan 10 özellik

Geleceğin mesleklerine uyum sağlayabilmek için ezbere bilgilerin yeterli olmadığını belirten Uğur Okulları PDR ve Ar-Ge’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin, başarılı olabilmek için beceri ve yetkinliklerin geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Barış Sezgin, öğrencilerin yeni kariyer yaklaşımında sahip olması gereken önemli yetkinlikleri şöyle anlattı:

1- İNGİLİZCE

Dünyada 300 milyon küresel çalışan var. Şu anda 12’nci sınıfta olan öğrencilerin çalışma hayatı başladığında yani 2026-2027 yılında bu sayının 2 milyar olacağı öngörülüyor. Öğrenciler, İngilizce eksiğini mutlaka tamamlamalı. İngilizce’yi iyi şekilde konuşup yazmak dünya vatandaşlığı için olmazsa olmaz bir gereklilik.

2- DİJİTAL KIVRAKLIK

Dünya dijitalleştikçe, dijital yetkinlikler ön plana çıkıyor. Tüm dükkanlar artık cep telefonumuzda. Öğrencilerin teknoloji okur yazarlığını geliştirmesi gerekiyor.

3- YARATICILIK

Dünya Bankası’nın yaptığı çalışmaya göre, gelecekte mesleklerin birçoğu bilgisayar tabanlı olacak. Ama yaratıcılık ve iyimserlik üzerine kurulu her şey insana ait olacak. Makinelerin, robotların yapamadığı tek şey bilinenin ve kodlamaların dışına çıkmak. Öğrenciler yaratıcı yönlerini geliştirmeli.

4- ÇAPRAZ KARİYER

Yeni kariyer yaklaşımında bilgileri çaprazlamak gerekiyor. Örneğin, oyun tasarımı çok gelişen bir alan ancak Türkiye’de oyun tasarımı senaristi yok. Psikoloji eğitimi tamamen oyun üzerine kuruludur. Bir kaçan ve onu bulmaya çalışan biri vardır. Buradan yola çıkarak bilgisayar mühendisliği okuyan bir öğrenci psikoloji eğitimi de alarak oyun tasarımında öne çıkabilir.

5- NETWORK ZENGİNLİĞİ

Öğrenciler üniversitelerin yurtdışı bağlantılarını araştırmalı. Yabancı öğrenciler ile kurulan dostluklar ileride networklere dönüşebilir. Online eğitim sürecinde gördük ki Çin’de bir iş yapmak için oraya gitmek gerekmiyor. İletişim ağı kurulduğunda o işi yapmak bir görüntülü görüşme uzaklığında.

6- TASARIM GÜCÜ

Yeni kariyer yaklaşımında aslında birçok şeyi bilgisayarlar yapıyor. Ama buna bir bina gibi baktığımızda binanın bir katı ve şekli oluyor, yani tasarımı. STEM eğitiminin en büyük katkısı bu. Hızla değişen dünyada ayakta kalabilenler iyi tasarımlar oluyor. Öğrenciler üniversitede tasarım güçlerini geliştirmeli.

7- DUYGUSAL ZEKA

Duygusal zeka (EQ) ‘Z kuşağı’ için çok önemli. Bilgi artık iki parmağımızın ucunda ama duygulara ne kadar hitap edebildiğimiz çok önemli. Her yapacağımız işte duygusal zekaya ihtiyaç duyuyoruz. Bol kitap okumak, film izlemek, arkadaşla dertleşmek, empati kurmak duygusal zekayı geliştiren etmenler.

8- KİŞİSEL MARKA OLMAK

Gelecek Enstitüsü’ne göre, öğrenci kim olduğunu ve kim olmak istediğini tanımlayan kişisel bir markaya sahip olmalı. Çünkü başarılı olmak için, bireyin kendisini başkalarından ayıracak özelliklere sahip olması gerekiyor. Öğrenciler sosyal medya hesaplarını ve e-posta adını düzenlemek gibi temel adımlarla bu işe başlayabilir.

9- KRİZ YÖNETİMİ

Karmaşıklık, kaos gibi görünebilir ama Gelecek Enstitüsü’ne göre, yeni yollar çizmek için kişinin önemli noktaları birleştirmesi gerekiyor. Bu nedenle kriz yönetimi ve karmaşık durumlarda problem çözme yeteneği çok önemli.

10- ESNEKLİK

Değişimler konusunda esnek ve yeni beceriler geliştirme konusunda istekli olunmalı. Bir iş ortamında esnek olmak, engelleri, çözümlere ve fırsatlara çevirmeye yardımcı olur.