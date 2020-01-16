Almanya’da hayatlarını sürdüren Elvan ve Kerem Akar çiftinin altı yaşındaki çocukları Mikail Akar, yaptığı soyut resimlerle sanat dünyasının beğenisini kazandı. Mikail’in soyut eserleri ünlü galerilerde sergileniyor ve binlerce dolara satılıyor.

'Geleceğin Picasso'su olarak anılıyor

Mikail, son tablosunu ülkenin milli kalecisi Manuel Neuer ile yaptı. Eser, 12 bin dolara satıldı. Büyük ebatlı resimleri farklı tekniklerle yapan ve renklerle oyun oynayan küçük Mikail, Alman basını tarafından ‘geleceğin Picasso’su olarak adlandırılıyor.





Sanat dünyası resimlerindeki denge ve uyumu beğeniyor

Berlinli bir fotoğrafçı Arina Daehnick AFP'ye, “Kompozisyonun dengesi ve uyumu harika bunu bir çocuktan beklemezdim,” dedi. Berlin'deki Achtzig Çağdaş Sanat Galerisi Direktörü Diana Achtzig, “Onu destekleyen ve sömürmeyen birine sahip olduğu sürece, büyük bir geleceği var” dedi.

Aslında o futbolcu olmak istiyor

Mikail Akar 4 yaşından beri resim yapıyor. Doğum gününde tuval ve boyalar hediye edilen Mikail Akar o günden beri resim yapıyor. Ancak küçük Mikail büyüdüğünde sanat alanında kariyer yapmak istemediğini ve bunun yerine futbol sahasına girmek istediğini söylüyor.

Ailesi birçok isteği şimdiden geri çeviriyor

Babası ve annesi oğullarını fazla zorlamamaya ve onu şöhret tuzaklarından korumaya dikkat edeceklerini söylüyor. Baba Acar, 'Eğer onun için bu çok fazla olursa, müdahale edeceğiz. Birçok isteği şimdiden geri çeviriyoruz. Sadece istediği zaman resim yapıyor. Bazen bu haftada bir, bazen ayda bir. 'dedi.

Eserleri Jackson Pollock ile karşılaştırılan Mikail’in bu eseri en pahalı tablosu oldu.