Geleneksel lezzet kurut hastalıklardan koruyor

Yoğurdun dayanıklılığını arttırmak amacıyla çok eski zamanlardan beri kullanılan kurutma yöntemi besinlerin uzun süre muhafaza edilmesini sağlıyordu. Kurut da bu yöntemle yapılmış bir tür kurutulmuş yoğurt ve peynirdir.

Kurut değişik bölgelerde farklı isimlerle tanınıyor. En çok bilinen ismi kurut olmakla beraber, Bolu’da “keş’, Siirt’te “geşk”, Bingöl’de “keşk”, “çörten”, “torak”, “terne”, Mardin civarında da “çortan” olarak adlandırılır. Bulunduğu yerlerde yöresel yemeklerle birlikte tüketilen kurut kış mevsiminin gelmesiyle birlikte bazı bölgelerde satışa sunuldu.

Soğuk geçen kış aylarında çok tüketiliyor

Siirt’te satışa sunulan kurut, kendine has tadıyla bir zamanlar en çok tüketilen ürünün başında geliyordu. Ancak son zamanlarda bu ürüne olan ilgi azaldı. Kurut’un tansiyon, şeker ve kalp gibi hastalıklara iyi geldiğini belirten satıcı Abdulkadir Toprakçı, soğuk geçen kış aylarında hastalıktan korunmak için iyi bir besin olduğunu, yıllardan beri tüketilmekte ve Siirtliler tarafından özellikle soğuk geçen kış günlerinde sofralarda eksik olmayan bu ürün aynı zamanda ucuz olması nedeniyle en çok dar gelirli ailelerin mutfağından eksik olmadığını dile getirdi.

Kurut tansiyon, şeker ve kalp hastalıklarına iyi geliyor

Göçebeler tarafından yazın yaylada yapılıp kurutulduktan sonra kışın piyasaya sunulan kurutun alıcı beklediklerini belirten Toprakçı, “Kurut yaylada yapılıyor. Yaz zamanın da yapılıyor, kış zamanında burada tüketiliyor. Millet alıyor yayla çorbası gibi yapıyor. Çok lezzetli ve tadı güzeldir. Sağlıklıdır. Tansiyon, şeker ve kalp hastalıkları için bu çok iyidir. Eskiden vatandaşlar bunu yiyordu hastaneye gitmiyordu. Kilosu 25 TL’dir” diye konuştu.

Kurut 25 liradan satılıyor

Yaklaşık 3 ay bozulmadan dayanabilen kurut, piyasada kilosu 25 liradan satılıyor. Yoğurdun kurutulmasıyla elde edilen, günümüzde unutulmaya yüz tutmuş kurutu makarna, omlet, hıngel, erişte veya böre yapımında kullanabiliyor.