Keşan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla ilçe merkezi ve bağlı köy okulları kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 19 Aralık 2019 Çarşamba günü tatil edildi.

İPSALA'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Edirne'nin İpsala ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi. İpsala Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla şehir merkezi ve bağlı köy okullarının kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 19 Aralık Çarşamba günü tatil edildiği, ayrıca hamile ve engelli kamu personelinin idari izinli sayılacağı bildirildi.

MALKARA'DA DA TATİL EDİLDİ

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 19 Aralık Çarşamba günü 1 gün ara verildi.

İlçe genelinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece saatlerinde de yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor. Hava durumu sıfırın altında eksi 2 derece dolayında seyrediyor. Şehir dışından geldiğini ifade eden Emrah Boz isimli bir vatandaş, yoğun kar nedeniyle Malkara ilçe merkezinde mola verdiğini ifade etti.

İlçede esnaflık yapan Müslüm Önver, kar yağışının yoğun şekilde devam ettiğini ifade ederek, belediye ve kara yollarının aksaklığa taviz vermediğini belirtti.

Öte yandan Malkara İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Saraç, Malkara Kaymakamlığı tarafından ilçede eğitim - öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

ÇANAKKALE'DE DE OKULLAR TATİL

Gelibolu ve Biga ilçelerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sabaha karşı arttırdı. İlçelerin yüksek kesimlerdeki yoğun yağış nedeniyle her iki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, merkez ve bağlı köylerde tüm ilk ve orta dereceli okulların bir günlüğüne tatil edildiğini duyurdu. Meteoroloji yetkilileri, Çanakkale genelinde kar yağışı beklendiğini aktararak vatandaşların hava koşullarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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