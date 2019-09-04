Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal'ı, tüm Türkiye tesettürlü olarak tanımıştı.

Yarışmada sergilediği tavırlardan dolayı dikkat çeken, programdan sonra da paylaşımları ve yaptıklarıyla gündemdeki yerini koruyan Hanife Gürdal, radikal bir kararla başörtüsünü çıkarmıştı.

Eski Instagram hesabını kapatarak yenisini açan gelin adayı, buradan açık fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor.

“BEN SADECE BAŞIMI AÇTIM”

Tesettürden çıkma kararıyla bir kesimin tepkisini çeken Gürdal, eleştiri yağmuruna tutulmuş, "Gittikçe açılıyorsun" yorumlarına maruz kalmıştı.

Açıldıktan hemen sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürdal "Ben sadece başımı açtım, kıyafetlerim usturuplu" demişti.

Hanife Gürdal, gelen tepkiler üzerine imalı bir paylaşım yaptı. Gürdal "Oooo Hanife hanım iyice soyundunuz" notuyla gelen eleştirileri ti'ye aldı.

HAVUZDA FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Son olarak havuzda çekildiği fotoğrafı paylaşan Hanife, “Havuz pozu da geldiğine göre ahlak bekçisi tayfa çullanabilir.” notunu düştü