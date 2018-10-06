Gelin almaya giden araç kaza yaptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gelin almaya giden araç kaza yaptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde gelin arabası kaza yaptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.