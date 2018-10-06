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Gelin almaya giden araç kaza yaptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde gelin arabası kaza yaptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

06 Ekim 2018, Cumartesi 15:37 Son Güncelleme: 06 Ekim 2018, Cumartesi 16:10
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Manisa’nın Gölmarmara ilçesine gelin almaya giden düğün konvoyu, Bursa’nın Mustakemalpaşa ilçesinde kaza yaptı. Bursa-İzmir yolunun Güllüce kavşağındaki kazada can pazarı yaşandı.

34 BBZ 62 plakalı gelin arabası, sürücüsü öğrenilemeyen 16 GD 231 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Yahya Şengül, Şahin Korkmaz, Serkan Ay ve Murat Korkmaz hayatını kaybetti.

Olay yerinden gelen ilk görüntüler:

4 kişinin öldüğü kazada 5 kişi ise yaralandı. Yaralılar Mustafakemalpaşa ve Karacabey’deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla alakalı soruşturma devam ediyor.

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