Hem kolay hem de pratik bir şekilde yapabileceğiniz gelin bohçası tarifi, davetsiz misafirleri için oldukça uygun bir tatlıdır. Peki, gelin bohçası nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız gelin bohçası tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

GELİN BOHÇASI TARİFİ

Gelin bohçası malzemeler

Krep için:

1 adet yumurta

1 su bardağı un

1 su bardağı süt

3 yemek kaşığı toz şeker

3 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilya

1 çay kaşığı kabartma tozu

İç dolgusu için:

2 paket krem şanti

1 su bardağı süt

GELİN BOHÇASI YAPILIŞI

Krep için gerekli olan tüm malzemeleri derince bir kabın içerisine alın ve güzelce karıştırın. Her seferinde çok az sıvı yap ile yağladığınız bir krep tavasını ocağa alın. Hazırladığınız karışımdan krep tavasının dibini kaplayacak kadar dökün ve üstü göz göz olana dek sadece alt kısmını pişirin. Ters düz etmeden ocaktan alın ve bir poşetin içine koyup ağzını kapatın. Bu şekilde tüm malzemeyi pişirin. Süt ve krem şantiyi mikserde çırparak yoğun bir krema elde edin. Pişirdiğiniz krepler tamamen soğuduktan sonra içlerine hazırladığınız krem şantiden sürün ve “D” harfi olacak şekilde katlayın. Krem şantili yan tarafını hindistan cevizine batırın ve servis tabağına alın. Bu şekilde tüm krepleri hazırlayıp servis tabağına alın. Üstünü de çikolata sos ile süsleyip servis edin.



