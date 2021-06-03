Dünya Gelin düğünde kalp krizi geçirince damat bakın kiminle evlendi

Gelin düğünde kalp krizi geçirince damat bakın kiminle evlendi

Dünya

Gelin düğünde kalp krizi geçirince damat bakın kiminle evlendi

Dünya bu ilginç düğünü konuşuyor... Gelin kendi düğününde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti ama düğün iptal edilmedi. Damat bakın kiminle evlendi...

03 Haziran 2021, Perşembe 08:25 Son Güncelleme:
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Hindistan'da gelin kendi düğününde kalp krizi geçirdi. Gelinin ölmesi sonrası damat, gelinin kız kardeşi ile dünyevine girdi.

Son günlerde koronavirüs salgını haberleri ile gündemden düşmeyen Hindistan bu sefer hayli ilginç bir haber ile gündemde.

Ülkenin Uttar Pradesh eyaletindeki düğünde acı bir olay yaşandı. Gelin yaşadığı stres nedeniyle kendi düğününde kalp krizi geçirdi. İngiliz Daily Mail gazetesinin yerel basına dayandırdığı haberine göre, olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen gelinin kurtarılamadığı açıklandı. Tabiri caizse cenazeye dönen düğün ise iptal edilmedi.

Damat, aileler arasında süren kısa bir toplantının ardından gelinin kız kardeşi ile evlendi. Aile adına açıklama yapan gelinin amcası ise 'bu zor bir karardı' dedi. Talihsiz gelinin cansız bedeni ise düğün bitene kadar bir odaya kaldırıldı. Kendi düğününde kalp krizi geçirerek ölen gelinin daha sonra bir tören ile yakıldığı açıklandı.

Hindistan, ne yaşanırsa yaşansın düğünlerin iptal edilmemesi ile sıkça gündeme gelen bir ülke. Geçtiğimiz haftalarda da benzer bir durum yaşanmış, damadın kaçması sonrası gelin konuklardan birisiyle evlenmişti.

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