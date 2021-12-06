Türkiye Gelin düğünü bırakıp kavgayı ayırmaya koştu!

Gelin düğünü bırakıp kavgayı ayırmaya koştu!

Türkiye

Gelin düğünü bırakıp kavgayı ayırmaya koştu!

Esenyurt'ta bir düğünde takı nedeniyle ailelere arasında çıkan kavga salondan sokağa taştı. Olayın ardından düğünü terk eden gelin, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

06 Aralık 2021, Pazartesi 09:25 Son Güncelleme:
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Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Yeni Mahalle’de yaşandı. İddialara göre, iki aile arasında düğünde takı nedeniyle tartışma başladı. Bir çözüme kavuşamayan tartışmanın hararetlenmesiyle taraflar birbirlerine saldırdı. Düğün salonundan sokağa taşan olayda ortalık savaş alanına dönerken, gelin kavgayı ayırmaya çalıştı.

Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere haber vermesiyle olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi geldi. Duruma müdahale etmeye çalışan polisler, öfkeli kalabalığı durdurmakta güçlük çekti. Yaşanan o kavganın ardından ise gözyaşlarına hakim olamayan gelin, bir araçla olay yerinden uzaklaştı.

İHA

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