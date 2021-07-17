Gelin gelin çiçeğe gelin

Taze, zarif görünümlü anemonlarla hazırlanmış gelin buketi de harika fikir olabilir. Ama sorun şu ki anemonlar çok hassas çiçekler. Sıcağa dayanabilmeleri zor. Sıcağa dayanıklı çiçekler istiyorsanız, gelin buketi seçeneklerine sukulentler eklendi.

YILDIZ OLUN

Ve dahlialar, yani yıldız çiçekleri… Tüm zamanların en sevilen çiçeklerindendir dahlialar. Tek bir yıldız çiçeği bir buket büyüklüğünde olabilir. Çok güzel renklerde ve çok çeşitli boyutlarda oldukları için her gelin için bol seçenek sunarlar. Her ne kadar morumsu renk leylak diye anılsa ve yaygın olarak leylakların çiçekleri bu renk olsa da beyaz leylaklar da var. Beyaz leylaklar gelin buketleri için harikulade bir seçim olabilir. Enfes kokusu da cabası.

ORTANCASIZ OLMAZ

Mavi, pembe, beyaz ortanca çiçekleri şahanedir. Gelin buketleri için onları düşünmek mümkün. Gün boyu solmadan kalabilecek kadar dayanıklıdırlar. Pek çok lale türü var. Eğer lale mevsimde evleniyorsanız gelin buketi için başka seçeneklere bakmayabilirsiniz bile.

LAVANTA MEVSİMİ

Orkideler uzun zamandır düğün çiçekleri olarak sıkça kullanılıyor. Onlarla hazırlanmış buketler, gelinlerin güzelliğine güzellik katabilir. Hazır lavanta mevsimiyken, her yerde mis kokulu mor festivaller yapılırken lavantayı da düğün çiçeği olarak kullanmak aklınızda bulunsun.