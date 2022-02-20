Gelin ile damadın etrafında tehlikeli drift! Az daha ezecekti
Antalya'da evlenen gelin ile damat, düğün aracından inip cadde ortasına çıktı. Konvoydan otomobiliyle çıkan bir kişi ise çiftin etrafında drift attı. Korkutan anlar cep telefonu kamerası ile anbean görüntülendi.
20 Şubat 2022, Pazar 17:19 Son Güncelleme:
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Otomobille yapılan tehlikeli drift anları, Antalya'nın Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi'ndeki kavşakta yaşandı.
Düğün konvoyunda otomobilden inen gelin ile damat kavşakta yolun ortasına geldi. Konvoyun arasından geldiği tahmin edilen ve polisin ceza yazmaması için plakaları sökülen araçtaki sürücü, gelin ile damadın etrafında drift attı.
O anlarda düğün konvoyundan gelen bir kişi, sürücüye eliyle, "Yavaş yavaş" işareti yaparken, sürücü hız kesmeden şovuna devam etti. Evlenen çiftin arkadaşları da o anları cep telefonu ile görüntülemeyi sürdürdü.
Çevredeki semt sakinleri drift anlarını cep telefonu kamerasıyla anbean görüntüledi.
Ahmet İSTEK/DHA
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