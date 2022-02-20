Gelin ile damadın etrafında tehlikeli drift! Az daha ezecekti

Otomobille yapılan tehlikeli drift anları, Antalya'nın Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi'ndeki kavşakta yaşandı.

Düğün konvoyunda otomobilden inen gelin ile damat kavşakta yolun ortasına geldi. Konvoyun arasından geldiği tahmin edilen ve polisin ceza yazmaması için plakaları sökülen araçtaki sürücü, gelin ile damadın etrafında drift attı.









O anlarda düğün konvoyundan gelen bir kişi, sürücüye eliyle, "Yavaş yavaş" işareti yaparken, sürücü hız kesmeden şovuna devam etti. Evlenen çiftin arkadaşları da o anları cep telefonu ile görüntülemeyi sürdürdü.

Çevredeki semt sakinleri drift anlarını cep telefonu kamerasıyla anbean görüntüledi.

Ahmet İSTEK/DHA