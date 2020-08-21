Magazin Gelin-kaynana yan yana

Gelin-kaynana yan yana

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Gelin-kaynana yan yana

Serdar Ortaç annesi Nesrin Ortaç ile sevgilisi Seçil Gür’e sahneden “Gelin-kaynana yan yana” diye laf attı. Hakan KIRARASLAN / POSTA

21 Ağustos 2020, Cuma 07:01 Son Güncelleme:
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Serdar Ortaç, Ağustos 2019’da Chloe Loughnan’dan boşanmış, ocakta şarkıcı Seçil Gür ile flört etmeye başlamıştı. Ama martta aniden yolları ayrılmıştı. Popçu iki hafta önce “Ben bir salaklık ettim, Seçil’den özür diledim. O da sağolsun affetti” diyerek ilişkilerinde ikinci etabın başladığını duyurmuştu. Serdar Ortaç karantina sonrasında İstanbul’daki ilk konserini geçtiğimiz akşam Bebek Chilai’de verdi. Annesi Nesrin Ortaç ile Seçil Gür en önden izledi.

'Beraber öleceksen olsun'

İsimlerinin baş harflerinden oluşan kolyesi ile dikkat çeken Seçil Gür, “Siz, Serdar’a evlilik teklifi eder misiniz?” sorusuna “Kadınlar da evlilik teklif edebilir, neden olmasın” yanıtını verdi. Serdar Ortaç devreye girip “O zaman işin büyüsü kaçar. Erkek gelir, diz çöker ve sözünü söyler. Ama son zamanlardaki evlilikler; doğur ve boşan üzerine kurulu. Böyle olacaksa, hiç olmasın. Beraber öleceksen olsun” dedi.

Aşkın kolyesi...

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