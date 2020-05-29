Kek ve muhallebinin enfes uyumu gelin pastası tarifi ile buluşuyor. Sevdiklerinize hazırlamak için gelin pastası tarifi arıyor ya da gelin pastası nasıl yapılır merak ediyorsanız "Gelin pastası tarifi: Gelin pastası nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Gelin pastası tarifi

Gelin pastası malzemeleri

4 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Keki ıslatmak için:

1,5 su bardağı soğuk süt

Muhallebisi için:

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı un

2,5 yemek kaşığı nişasta

1 paket krem şanti

Üzeri için:

3-4 yemek kaşığı hindistan cevizi

50 gram fındık içi

Gelin pasta yapılışı

Tatlınızın kekini hazırlamak için derin ve geniş bir kaba yumurtaları ve toz şekeri ekleyin. Mikser yardımıyla köpük kıvamına gelene kadar 5-6 dakika boyunca çırpın. Daha sonra karışıma un, kabartma tozu ve toz vanilini de ilave ederek mikserle birkaç dakika daha çırpın. Hazırladığınız kek harcını, dibini yağladığınız kare bir borcama dökün. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 25 dakika pişirin. Pişirme sırasında ara ara bıçak yardımıyla kontrol ederek pişip pişmediğini kontrol edin. Kekiniz piştikten sonra fırından çıkararak bir kenara soğuması için bırakın. Kekin tamamen soğudundan emin olduktan sonra üzerine eşit miktarda sütü gezdirin. Gezdirdiğiniz sütün çekmesi için 15-20 dakika bekleyerek kekinizin yumuşamasını sağlayın. Kek, sütü çekerken bir kenarda muhallebiyi hazırlamak için süt, şeker, un ve nişastayı bir tencereye koyun. Tel çırpıcı yardımıyla malzemeleri çırparak topak topak olmasını önleyin. Daha sonra tencereyi ocağa koyun ve ocağın altını açın. Sürekli karıştırdığınız ve kaynayana kadar pişirdiğiniz muhallebi, yoğun bir kıvam aldığında altını kapatın. Muhallebi ılıklaştığında içine toz krem şantiyi ekleyerek mikser yardımı ile 3-4 dakika boyunca çırpın. Sütü çekmiş olan kekin üzerine muhallebiyi güzelce yayarak üzerini streç film yardımıyla kapatın. Buzdolabında bir gece bekleterek iyice dinlenmesini sağlayın. Ertesi gün üzerini bolca hindistan cevizi ile kaplayarak dilimlere ayırın.



