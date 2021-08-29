Gelin ve damattan davetlilere şok! 2 bin liralık fatura gönderdiler

ABD’de yaşayan ve evlilik kararı alan Doug Simmons ve Dedra McGee adlı çift, Jamaika'daki Royalton Negril Resort & Spa'da bir düğün organize etti. Düğün için davetiye gönderen Doug ve Dedra, davetlilerden katılım durumları konusunda bilgi vermelerini istedi. Evlilik heyecanı yaşayan çift, davetlilerden çok sayıda “Evet geliriz” yanıtı aldı.

ABD'nin Chicago kentinde yaşayan 44 yaşındaki Doug Simmons ve 43 yaşındaki Dedra McGee, düğün günü geldiğinde katılma sözü veren davetlilerden birçoğunun gelmediğini gördü.

Kısa süre sonra ise düğüne gelmeyen davetliler kendilerine gönderilmiş bir fatura ile karşılaştı. 240 dolar yani yaklaşık 2 bin lira boruçlı olduklarını ifade eden faturadaki notta, “Bu miktar, katılmayacağınıza dair bizi aramadığınız veya bize uygun bir bildirimde bulunmadığınız, ayırttığınız ama boş kalan koltuklarınız için bize borçlu olduğunuz tutardır. Zelle veya PayPal ile ödeme yapabilirsiniz. Lütfen bize ulaşın ve sizin için hangi ödeme yönteminin uygun olduğunu bildirin. Teşekkürler!" yazıyordu.

Katılmadıkları bir düğünün faturasıyla karşılaşan ve şaşkınlıklarını sosyal medyada yansıtan davetlilerin isyanı ise, binlerce kez paylaşıldı ve viral oldu.











