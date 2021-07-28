Görüntüsüyle büyüleyen gelincik çiçeği zarif ve narin bir yapıya sahiptir. Evde gelincik çiçeği bakmak isteyenler "gelincik çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır?" merak ediyor. Peki, özellikleri nelerdir? Gelincik çiçeği hikayesi nedir? Gelincik çiçeği hakkında bilinenler...

GELİNCİK ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Gelincik çiçeği; çok narin bir kır çiçeğidir. Evde bakımı, başka çiçeklere nazaran daha güçtür. Gelincik çiçeği yetiştirmek isteyen kişiler, pek çok hususa dikkat etmesi gerekmektedir. Gelincik çiçeğinin bakımı adına ilk önce aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir;

Gelincik çiçekleri, yapraklarından ve üst bölümünden değil toprağa yakın yerlerden sulanmalıdır. Aksi durumda yapraklarını kolay bir şekilde dökebilir.

Çok sıcak veya hafif soğukta zarar göreceğinden çiçeğe, ideal hava şartları sağlanmalıdır.

Gübrelemek, çiçeğe zarar verebilir. Çiçek için doğal toprak yeterli olacaktır.

Gelincik çiçeği, özgür çiçek olduğundan ev bahçesinde ya da balkonda yetiştirilmesi, ev içerisinde yetiştirilmesine göre daha iyidir.

Gelincik çiçeğinin yapraklarının hassas olmasından ötürü, gelincik çiçeklerinin gövdesine ve yapraklarına ellenmemelidir.

GELİNCİK ÇİÇEĞİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Çiçeğin boyu 30-60 santimetre arasında değişir. Çiçeğin yaprakları; tüylü ve serttir. Yeşil gövdeli olan çiçek Nisan-Ağustos ayları arasında çiçek açar. Çiçekler büyük oranda siyah, ender şekilde kırmızı renkte, bal verme özelliği ve 4 taç yapraklı halde olurlar. Böbrek gibi koyu gri renkte olan tohumlar, Ağustos ve Eylül ayları arasında olgunlaşmaktadır. Tohumlar, beyaz süt barındırır. Bitkinin tohumu ekilip, üretilmesi kesindir. Gelincik çiçeklerinin üremesi adına ılıman iklim ortamı bulunmalıdır. Süzek topraklar, gelincik çiçekleri için önemli olup, güneş görmeleri elzemdir. Gelincik çiçekleri, güneş ışığını seven bir çiçektir.

GELİNCİK ÇİÇEĞİNİN HİKAYESİ NEDİR?

Gelincik çiçeğinin hikayesi oldukça eskilere dayanır. Örnek olarak; Romalılar aşık olan ve kavuşamayan aşıklara, gelincikten yapılan içecekleri verirlermiş. Bu içeceğin ise, aşk acısını hafifleteceği düşünülmekteydi.



