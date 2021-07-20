GELİNCİK OTU YENİR Mİ?

Gelincik otu günlük yaşam içerisinde birçok farklı alanda kullanılan ot türleri arasında bulunmaktadır. Özellikle kırmızı ile beraber birçok farklı rengi üzerinden, bitkisel boya yapılma adına önemli bir yere sahip olduğunu söylemek mümkün. Yani endüstriyel alan için yaygın bir şekilde kullanılıyor. Fakat kullanımı sadece bununla sınırlı değil. Aynı zamanda Avrupa'da fırıncılar kuruttuktan sonra, birçok farklı gıda türünde kullanmaktadır. Genel olarak kendine has aroması ve lezzeti ile beraber, ekmeklerde ve hamurlu birçok değişik yiyecekte değerlendirilmektedir. Yani tüketim amaçlı dünyanın birçok farklı yerinde kullanılabilen bir ot türü olduğunu ifade etmek mümkün.

GELİNCİK OTU NE İŞE YARAR?

Gelincik otu özellikle sunduğu faydalar ile dikkatleri üzerine toplayan önemli besin kaynaklarından biridir. Hem yiyecek olarak hem de birçok değişik sektörde değerlendirilen gelincik otu, farklı hastalıklar için önemli bir yere sahiptir.

Özellikle cilt ve saç sağlığı konusunda oldukça etkilidir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir ve serbest radikallere karşı önemli bir koruma sağlar.

Kalp sağlığını korur.

Kadında doğurganlığını arttırma noktasında etkilidir.

Kan dolaşımını iyileştirir.

Sindirim konusunda yardımcı ve etkilidir.

Sinir sistemini düzenleme konusunda önemli bir yere sahiptir.

Tip 2 diyabeti önleyici bir etkisi bulunur.

Ağrıları dindirir.

Sakinleştirici bir etkisi vardır.

Kalsiyum etkisi üzerinden kemikler için yararlıdır.

Bu şekilde yukarıda verilen farklı faydaları ile beraber, düzenli ve dengeli bir şekilde kullanılabilir. Hem tüketim amaçlı gıdalarda hem de boya yapımında kullanılan sağlıklı ve doğal bitki türleri içerisinde bulunduğunu ifade etmek gerekir.

GELİNCİK ÇİÇEĞİ NELERE İYİ GELİR?

Gelincik çiçeği özellikle saç ve cilt sağlığı açısından oldukça etkilidir. Farklı kullanım yöntemleri üzerinden değerlendirilmek suretiyle ayrıca birçok hastalığa karşı da önemli bir yere sahiptir. Bu bağlamda kalbi korur, bağışıklık sistemini güçlendirir, sinir sistemine düzenlemesi ile beraber sindirim ve mide rahatsızlıkları için de etkilidir. Özellikle bağışıklık sistemini güçlendirmek suretiyle birçok dış etkiye karşı önemli bir koruma sağlar.

GELİNCİK SUYU NELERE İYİ GELİR?

Gelincik otu aynı zamanda suyu hazırlamak suretiyle de kullanılan bir kaynaktır. Bu doğrultuda göğsü yumuşatmak suretiyle nezle, soğuk algınlığı ve bronşit için oldukça etkilidir. Aynı zamanda balgam söktürücü bir etki sağlar. Özellikle gelincik çiçeğinin suyu çıkarılması ile beraber, sirkeye katıldıktan sonra baş ağrılarını giderici bir etki oluşturur. Kadınlarda ise rahim tutukluğunu giderme konusunda özel bir destek sağlar. Bu şekilde birçok farklı özelliği ve faydası üzerinden, 7’den 70’e kullanılabilecek ve değerlendirilecek önemli doğal besin kaynaklarından biridir.

GELİNCİK OTUNUN ZARARLARI VAR MI?

Aşırı oranda tüketilmesi ile beraber gelincik otunun, birçok farklı doğal bitki kaynağında olduğu gibi bazı zararları oluşabilir. Özellikle baş ağrısı, mide bulantısı, aşırı tepkisizlik ile beraber sindirim sistemlerinde hassasiyet meydana gelebilir. Genel anlamda öne çıkan bu yan etkiler, gereğinden fazla kullanıldığı zamanlarda ortaya çıkmaktadır. Bunun dışında dengeli ve düzenli kullanıldığı vakit, önemli faydaları olan ot türleri içerisinde yer alıyor.

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