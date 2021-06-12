Türkiye Gelini ve oğlu, onun adına kredi çekti! 'Kim yediyse o ödesin'

Gelini ve oğlu, onun adına kredi çekti! 'Kim yediyse o ödesin'

Türkiye

Gelini ve oğlu, onun adına kredi çekti! 'Kim yediyse o ödesin'

İzmir'de kendisi asına haber verilmeden oğlu ve gelini tarafından kredi çekilen kadın icralık oldu. Oğlu ve gelininin kendisinin haberi olmadan telefonundaki mobil bankacılık uygulamasından 31 bin lira kredi çektiğini belirten Yaşariye C. suç duyurusunda bulundu.

12 Haziran 2021, Cumartesi 09:19 Son Güncelleme:
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İzmir'de bir kadın, kendisi adına oğlu ve gelini tarafından tarafından çekilen kredi nedeniyle icralık oldu. Yaşariye C. oğlu ve gelininin, telefonundaki mobil bankacılık uygulamasına haberi olmadan giriş yaparak 31 bin lira kredi çektiğini, bu paranın da gelininin hesabına üç parça halinde aktarıldığını iddia etti.

Oğlu ve gelini hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından bankadan gelen icra takibi ile sarsılan talihsiz kadın, "Yaşadığım üzüntü nedeniyle oğlum ve gelinimle düşman oldum. Bana bunu yapmayacaklardı" diyerek gözyaşı döktü.

Yeni Asır'ın haberine göre; Ölen eşinden aylık aldığını, ayrıca yaşlı bir adama bakıcılık yaptığını belirten 46 yaşındaki Yaşariye Ç. "Daha önce oğlum M.C.Ç. ve gelinim E.N.Ç. için çektiğim 3 bin 500 liralık kredi borcu taksidini ödemek için bankaya gittiğimde gerçeği öğrendim. Hemen suç duyurusunda bulundum. Bu parayı ben yemedim. Kim yediyse o ödesin" diye konuştu.

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