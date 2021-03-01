Gelinim Mutfakta 1 Mart puan durumu sonrası bir gelin yarışmacı birinci olacak. Bugün yarışmaya yeni isimler katıldı. Eğlenceli ve rekabetin kıyasıya sürdüğü programda Aysun sakatlık yaşadı. Gelinim Mutfakta 1 Mart puan durumunu yine kayınvalideler ve Seda Sayan verdi. Kanal D'de yayınlanarak izleyici ile buluşan yapım Gelinim Mutfakta 1 Mart puan durumu belli mi? Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta gün birincisi henüz açıklanmadı.

ELİNİM MUTFAKTA 1 MART PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta 1 Mar Pazartesi günü puan durumu henüz belli olmadı.