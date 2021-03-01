Gelinim Mutfakta 1 Mart Pazartesi puan durumu belli mi? Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta 1 Mart puan durumu tadımların ardından açıklanacak. Bu hafta yeni bir yarışmacı programa konuk oluyor. Gelinler en yüksek puanı almak için en güzel patlıcanlı volovan tarifini yapıyor. Peki, Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 1 Mart Pazartesi puan durumu belli mi?
01 Mart 2021, Pazartesi 15:46 Son Güncelleme:
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Gelinim Mutfakta 1 Mart puan durumu sonrası bir gelin yarışmacı birinci olacak. Bugün yarışmaya yeni isimler katıldı. Eğlenceli ve rekabetin kıyasıya sürdüğü programda Aysun sakatlık yaşadı. Gelinim Mutfakta 1 Mart puan durumunu yine kayınvalideler ve Seda Sayan verdi. Kanal D'de yayınlanarak izleyici ile buluşan yapım Gelinim Mutfakta 1 Mart puan durumu belli mi? Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu?
GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Gelinim Mutfakta gün birincisi henüz açıklanmadı.
ELİNİM MUTFAKTA 1 MART PUAN DURUMU
Gelinim Mutfakta 1 Mar Pazartesi günü puan durumu henüz belli olmadı.