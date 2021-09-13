Magazin Gelinim Mutfakta 13 Eylül Pazartesi puan durumu nasıl? Çeyrek altını kim aldı? Günün birincisi kim?
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Gelinim Mutfakta 13 Eylül Pazartesi puan durumu nasıl? Çeyrek altını kim aldı? Günün birincisi kim?

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Gelinim Mutfakta 13 Eylül Pazartesi puan durumu nasıl? Çeyrek altını kim aldı? Günün birincisi kim?

Gelinim Mutfakta 13 Eylül puan durumu, ekran başındaki izleyiciler tarafından merak edilmeye başladı. Kanal D'nin uzun bir süredir devam eden yemek programında bu hafta yine kıyasıya mücadele devam ediyor. 4 gelin ve kayınvalidenin yarıştığı Gelinim Mutfakta 13 Eylül puan durumu nasıl? Bugün Gelinim Mutfakta'da kim 1'nci oldu? Çeyrek altını kim aldı?

13 Eylül 2021, Pazartesi 16:18 Son Güncelleme:
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Gelinim Mutfakta 13 Eylül puan durumu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında bir isim günün sonunda çeyrek altını yakasına takıyor 4 gelin mücadele verirken Gelinim Mutfakta 13 Eylül puan durumu kayınvalideler tarafından belirleniyor. Peki, Gelinim Mutfakta 13 Eylül puan durumu nasıl? Bugün Gelinim Mutfakta'da kim 1'nci oldu? Çeyrek altını kim aldı?

ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta programında bugün kayınvalidelerden tam puan alan Yağnur, -2 puan almasına rağmen günün birincisi olup çeyrek altının sahibi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 13 EYLÜL PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta 13 Eylül puan durumu:

Yağnur: 18 (-2 düşüldü)

Hazal: 17

Yaren: 12

Aslıhan: 9

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