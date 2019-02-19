19 Şubat Salı günü izleyicisiyle buluşan Gelinim Mutfakta’nın gün birincisi belli oldu. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı programda Fatih Ürek gelin ve kaynanalara ilginç sorular yöneltti. İşte detaylar…

Gelinim Mutfakta 242. Bölümde Gülcan ve Besime Hanım'ı karşı karşıya getiren olayda Gülcan'ın eşinden olaya açıklama geldi! Gülcan ve Besime Hanım yaşadıkları misafir tartışmasında haklı olmak adına kıyasıya yarıştı. Oğluna kendisini savunması için talimat veren Besim Hanım, aynı şekilde eşine mesaj göndermesini söyleyen Gülcan'la girdiği tartışma sonrasında Gülcan'ın eşi olaya son noktayı koydu. Gülcan’ın eşinden beklenen açıklama geldi. Gülcan’ın eşi “Annem eve misafir getiriyor bunu eşim bilmiyor ve uygun bulmuyorsa bir bildiği vardır. Eşim misafir ağırlamayı sever. Demek ki o an uygun bulmamış. Annem eşimden habersiz misafir çağırmış, eşim de uygun bulmamış. Eşime hak veriyorum” dedi.

Gülcan Ezgi’nin kendisine verdiği konfetiyi Nergis hanım ve kayınvalidesi Filiz hanım için patlattı. Filiz hanımın korkusu ekranlara yansıdı.

Günün en düşük puanını alan gelin Bircan oldu. Günün en yüksek puanını alarak çeyrek altının sahibi olan isim ise 14 puanla Nergis oldu.