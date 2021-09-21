Demet Akalın’ın eğlenceli sunumuyla hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta’da, 21 Eylül Salı günü Yekta Yeşilyurt-Cevriye Özkaraçam, Yaren Maden-Filiz Kaya, Hazal Delibaş-Bedriye Delibaş ve Aslıhan Yiğit-Nuray Yiğit çiftleri en yüksek puanı alabilmek için mücadele etti. Pırasa mücver yapılan bölümde, en yüksek puanı alan gelin çeyrek altını aldı. Peki, Gelinim Mutfakta 21 Eylül birincisi kim? İşte, Gelinim Mutfakta 21 Eylül puan durumu…

21 EYLÜL GELİNİM MUTFAKTA’DA KİM BİRİNCİ OLDU?

21 Eylül'de yayınlanan Gelinim Mutfakta'nın 762. bölümünde Yaren kayınvalidelerden 22 puan topladı ve günün birincisi olarak 5. çeyrek altınını yakasına taktı.

GELİNİM MUTFAKTA 21 EYLÜL PUAN DURUMU