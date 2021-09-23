Kanal D ekranlarının lezzetli ve eğlenceli yarışması Gelinim Mutfakta’nın 23 Eylül birincisi kaynanaların verdiği puanların ardından belli oldu. Yarışmada en çok puanı kazanan gelin çeyrek altını yakasına takarken, puan durumunda iki gelin eşitlendi. Böylelikle Cuma günü yaşanacak final yarışması daha da önem kazandı. Peki, 23 Eylül Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? İşte, Gelinim Mutfakta 23 Eylül puan durumu…

GELİNİM MUTFAKTA 23 EYLÜL BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta’nın 23 Eylül Perşembe günü yayınlanan 764. bölümünde 3 gelinin puanı da aynı oldu. Aslıhan, Yekta ve Yaren'in puanı ilk başta eşitti ancak, Yekta yaptığı kritik hata nedeniyle eksi 2 puan ceza aldı. Ancak günün birincisi iki isim birden olunca kura çekimine gidildi....

Yaren ve Aslıhan, yaptıkları tavuklu patlıcanlı dolama ile kaynanalardan 18’er puan aldı. Puan durumunun eşit olması nedeniyle kura çekimine gidildi ve kurada ismi çıkan Aslıhan çeyrek altını yakasına taktı.

GELİNİM MUTFAKTA 23 EYLÜL PUAN DURUMU