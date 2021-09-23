Magazin Gelinim Mutfakta 23 Eylül gün birincisi kim oldu? Çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta 23 Eylül puan durumu
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Gelinim Mutfakta 23 Eylül gün birincisi kim oldu? Çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta 23 Eylül puan durumu

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Gelinim Mutfakta 23 Eylül gün birincisi kim oldu? Çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta 23 Eylül puan durumu

Kanal D'nin en çok izlenen yemek yarışmasında mücadele her gün artıyor. Gelinim Mutfakta 23 Eylül puan durumu ile beraber bir isim gün birincisi olup çeyrek altını kazanacak. Demet Akalın'ın sunduğu Gelinim Mutfakta 23 Eylül gün birincisi kim oldu? Çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta 23 Eylül puan durumu...

23 Eylül 2021, Perşembe 17:32 Son Güncelleme:
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Gelinim Mutfakta 23 Eylül puan durumu ile gün birincisi açıklanacak. Gelinim Mutfakta 23 Eylül puan durumu ise günün sonunda Demet Akalın tarafından duyuruluyor. Gelinim Mutfakta 23 Eylül gün birincisi kim oldu? Çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta 23 Eylül puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİ KİM?

Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en çok puanı alıp günün birincisi olan isim Aslıhan ve Yaren oldu. Çekilen kura sonucu çeyrek altını Aslıhan aldı.

GELİNİM MUTFAKTA 23 EYLÜL PUAN DURUMU

Aslıhan: 18

Yaren: 18

Yekta: 16

Hazal: 6

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