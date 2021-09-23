Gelinim Mutfakta 23 Eylül puan durumu ile gün birincisi açıklanacak. Gelinim Mutfakta 23 Eylül puan durumu ise günün sonunda Demet Akalın tarafından duyuruluyor. Gelinim Mutfakta 23 Eylül gün birincisi kim oldu? Çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta 23 Eylül puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİ KİM?

Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en çok puanı alıp günün birincisi olan isim Aslıhan ve Yaren oldu. Çekilen kura sonucu çeyrek altını Aslıhan aldı.

GELİNİM MUTFAKTA 23 EYLÜL PUAN DURUMU

Aslıhan: 18

Yaren: 18

Yekta: 16

Hazal: 6