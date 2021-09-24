Gelinim Mutfakta 24 Eylül Cuma puan durumu ile gün birincisi açıklanacak. Gelinim Mutfakta 24 Eylül puan durumu ise günün sonunda Demet Akalın tarafından duyuruluyor. Gelinim Mutfakta 24 Eylül gün birincisi kim oldu? Çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta 24 Eylül puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİ KİM?

Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en çok puanı alıp günün birincisi olan isim yeni gelin Büşra oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 24 EYLÜL PUAN DURUMU

Aslıhan: 12

Yaren: 13

Yekta: 16

Büşra: 17

ALTIN BİLEZİKLERİ ALIP HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Hafta boyunca mücadele edip en yüksek puanı alan ve altın bileziklerin sahibi olan kişi Yaren oldu.

GELİNİM MUTFAKTA ELENEN İSİM KİM OLDU?

Bu hafta en düşük puanı alıp Gelinim Mutfakta yarışmasına veda eden isim Yekta oldu.

HAFTALIK PUAN DURUMU